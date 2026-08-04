Revelan cuánto le habrían pagado a «El Chino» por animar una fiesta en Barrio Bellavista: Génesis estuvo presente y esta es la razón

Manuel «El Chino» Orellana continúa dando de qué hablar luego de convertirse en uno de los personajes más comentados de julio. El hombre de 32 años alcanzó gran notoriedad tras el mediático rescate en un refugio del Cajón del Maipo junto a dos parvularias, episodio que lo instaló rápidamente en la opinión pública.

Desde entonces, su vida cambió por completo. Además de comenzar a mostrarse con frecuencia en redes sociales promocionando distintos emprendimientos, durante el fin de semana dio un nuevo paso al participar como animador de una fiesta realizada en una discoteque del barrio Bellavista.

Vestido con un overol y sobre el escenario, Orellana compartió con el público en un evento que llamó la atención por su inesperada participación.

Este sería el monto que habría recibido «El Chino» por evento discotequero

Fue en el programa Hay que decirlo, de Canal 13, donde entregaron nuevos antecedentes sobre esa presentación. El animador Ignacio Gutiérrez aseguró que conocía cuánto habría recibido el hombre por asistir.

«Tengo el monto que le habrían pagado a El Chino por asistir a esta fiesta», comentó.

Luego precisó que la contratación habría sido en conjunto con Génesis.

«Tengo entendido que era un pack, porque también estaba incluida Génesis. A El Chino le habrían pagado la suma de tres millones de pesos», afirmó.

Por su parte, el periodista Manu González agregó un dato sobre la actividad.

«Recordar que la gente pagaba 6 mil pesos por entrar», señaló.

Génesis también asistió al evento

Pese a que hace algunos días confirmó públicamente el fin de su relación con Manuel Orellana, Génesis igualmente llegó a la fiesta donde él fue uno de los protagonistas.

La joven explicó que su presencia no tuvo relación con una reconciliación, sino con un compromiso familiar.

«Vine solamente porque la hija me pintó y me dijo que no quería venir sola, igual tenemos en común familia y todo eso», expresó.

Además, dejó en claro que su postura respecto a su expareja no ha cambiado. «No lo he perdonado y no lo pienso perdonar, porque todavía no se la puede llevar muy pelá’«, lanzó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google