Lolyta Fest suma a Pablo Chill-e y completa potente line up: cuándo es el evento, dónde y cómo comprar entradas

En octubre debutará Lolyta Fest, un nuevo festival que reunirá a destacados exponentes de la música urbana de Chile, Argentina y Puerto Rico. En el lanzamiento oficial del evento, realizado este jueves 30 de julio, la organización dio a conocer una de las noticias más esperadas: Pablo Chill-E se incorpora al cartel.

La confirmación fue anunciada durante la presentación del festival y estuvo a cargo de la animadora oficial, Laura Prieto, quien destacó el rol del artista dentro de la escena nacional.

«En la primera edición de Lolyta Fest obvio que tenía que estar el mejor referente chileno y todos sabemos que es Pablito Chill-E», señaló.

Con este anuncio, el cantante nacional se suma a un line up que ya incluye a Darell, L-Gante, La Joaqui, The La Planta, Lauty Gram, DJ Rocka, Pablito Pesadilla y Dj Ruiz Tagle, entre otros artistas.

Lolyta Fest ya calienta motores para su debut

La primera edición de Lolyta Fest se realizará el 11 de octubre en Arena Hipódromo Chile, ubicado en la comuna de Independencia. La jornada comenzará a las 14:00 horas y se extenderá hasta las 23:00. Con una programación que mezclará conciertos, experiencias interactivas y distintas activaciones para el público.

El festival apostará por géneros que hoy lideran la escena urbana latinoamericana, como el reggaetón, la cumbia, el RKT y la guaracha.

Además de los espectáculos musicales, los asistentes encontrarán sectores General y VIP, espacios gastronómicos, barras con bebidas y coctelería, puntos de hidratación, zonas de descanso y experiencias de marcas. También habrá opciones de Meet & Greet con algunos artistas, dependiendo del tipo de entrada adquirida.

La organización destacó que Arena Hipódromo Chile cuenta con la infraestructura necesaria para recibir un evento de gran convocatoria. Además de buena conexión con el transporte público y estacionamientos.

Las entradas para la primera edición de Lolyta Fest ya están disponibles a través de la plataforma Bclever.

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