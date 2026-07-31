Esta es la experiencia que transformará el atardecer en una fiesta electrónica con uno de los DJ más famosos del mundo

Los amantes de la música electrónica ya tienen una nueva cita en Santiago. La Feria anunció una nueva edición de ON TOUR, un evento que promete convertir el atardecer de un jueves en una experiencia única, combinando música, producción de primer nivel y un ambiente pensado para disfrutar desde el inicio de la tarde hasta la medianoche.

La jornada se realizará en Parque Ciudad Empresarial y tendrá como gran protagonista al británico Carl Cox, considerado una de las figuras más importantes e influyentes en la historia del techno y la cultura electrónica a nivel mundial.

Cuándo es, dónde y cómo comprar entradas

El evento se realizará el jueves 29 de octubre, desde las 18:00 horas, en Parque Ciudad Empresarial, en Santiago.

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 31 de julio, a las 13:00 horas, a través del sistema Passline.

Con más de tres décadas de trayectoria, Carl Cox regresa a Chile para liderar una nueva edición de ON TOUR, un espectáculo que busca ofrecer mucho más que un concierto.

Reconocido por su papel clave en el desarrollo del techno, el DJ británico ha sido protagonista de la escena electrónica mundial gracias a sus históricas residencias en Ibiza, su presencia en los principales festivales del planeta y una carrera que continúa vigente por su constante capacidad de reinventarse.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una propuesta pensada para vivir la ciudad desde otra perspectiva: comenzar la experiencia al caer la tarde, compartir con amigos y ser parte de una producción que irá creciendo en intensidad a medida que avance la noche.

El show recorrerá los sonidos que han convertido a Carl Cox en una referencia mundial, mezclando techno, house y la energía que caracteriza sus presentaciones en vivo.

Con esta nueva edición de ON TOUR, La Feria reafirma su apuesta por acercar a Chile algunos de los nombres más importantes de la escena electrónica internacional, consolidando una experiencia que privilegia la música, la comunidad y la cultura de clubes.

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