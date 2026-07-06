El estudio que deja al descubierto un problema silencioso que afecta a Santiago: impacta a casi 4 millones de personas

Un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) reveló que el 80% de las manzanas de Santiago tiene un solo uso de suelo, una situación que afecta la calidad de vida de cerca de 3,7 millones de personas, equivalentes al 64% de la población de la capital.

Los resultados fueron presentados durante la Conferencia Internacional de Ciudad (CIC) 2026. Allí, el gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, Nicolás León, explicó que una mayor integración entre viviendas, comercio, servicios y equipamientos permite construir barrios más dinámicos y reducir los tiempos de traslado.

«La mixtura urbana contribuye a disminuir los tiempos y los costos de los viajes y a tener barrios más activos y dinámicos, lo que aumenta el bienestar y el sentido de pertenencia», afirmó.

La falta de servicios obliga a salir de la comuna

El informe se complementó con una encuesta realizada por la CChC y Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, la que mostró que el 61% de los habitantes de Santiago debe salir de su comuna para trabajar, estudiar o realizar trámites.

Además, el estudio detectó que el 86% de las manzanas no cuenta con equipamientos como centros de salud, establecimientos educacionales o recintos deportivos y culturales. Asimismo, el 69% carece de comercio y servicios.

Estas son las comunas con mayor y menor integración

Solo Santiago, Providencia, San Miguel, Quinta Normal, La Cisterna e Independencia registran menos del 50% de sus manzanas con un solo uso de suelo. En cambio, Puente Alto, Quilicura, Maipú y Pudahuel superan el 90%.

«Esta es otra expresión de una ciudad desigual, donde las condiciones de vida cambian radicalmente entre una comuna y otra», sostuvo Nicolás León.

Desde la CChC señalaron que el desafío es fomentar barrios con mayor mezcla de usos mediante herramientas de planificación urbana y potenciar el desarrollo de sectores cercanos a estaciones de Metro para acercar viviendas, servicios y comercio.

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