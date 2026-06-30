Regresa la lluvia a Santiago: Jaime Leyton revela cuándo vuelven las precipitaciones a la Región Metropolitana El meteorólogo de Mega entregó su pronóstico para los próximos días. Revisa acá que días podría llover en Santiago. 30 Jun, 2026. 16:41 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS ¿Vuelve la lluvia en Santiago?: Alejandro Sepúlveda adelanta cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital «Quedo más loco que la cres…»: Auditor impacta en El Chacotero Sentimental tras revelar la condición de su pareja para realizar un trío ¡Dos de sus mejores éxitos!: Revive ACÁ parte de la presentación de Los Vásquez en La Gran Noche de La Corazón 2026 ¡Con beso y todo!: Así fue la participación de Ignacio Ormazábal en La Gran Noche de La Corazón 2026 ¡Alzo la voz! Latife Soto sorprende al predecir la selección que ganaría el Mundial de Fútbol 2026: "Lo vengo viendo hace rato" Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado