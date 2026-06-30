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Regresa la lluvia a Santiago: Jaime Leyton revela cuándo vuelven las precipitaciones a la Región Metropolitana

El meteorólogo de Mega entregó su pronóstico para los próximos días. Revisa acá que días podría llover en Santiago.

30 Jun, 2026. 16:41 hrs

 

 

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