Aroldo Maciel actualiza su pronóstico y se refiere nuevamente a Chile tras terremotos en Venezuela: entregó fecha y mensaje a los ciudadanos

Aroldo Maciel volvió a referirse a la posibilidad de que un nuevo terremoto afecte a Chile. El investigador brasileño, conocido por asegurar que puede anticipar movimientos telúricos, mantiene la teoría que comenzó a difundir tras el fuerte sismo registrado recientemente en Venezuela.

Luego de conversar hace algunos días con Juan Andrés Salfate desde Brasil, Maciel insistió en su planteamiento y entregó nuevos antecedentes durante una transmisión en vivo. Esta fue realizada la noche del lunes en su canal de YouTube.

En esa instancia mostró un mapa con distintos movimientos sísmicos recientes alrededor del mundo. Según explicó, esos eventos serían señales que respaldan su hipótesis.

«Estos son pequeños eventos que nos dan la idea de que algo está cerca», sostuvo mientras analizaba las imágenes.

El investigador también reiteró cuál sería la magnitud del eventual movimiento telúrico que, según su teoría, podría producirse. «La energía inicial» podría alcanzar entre 7,4 y 7,5 grados, aunque indicó que incluso podría acercarse a los 8 si ocurre en una zona donde exista «energía acumulada».

Las fechas que mencionó para Chile

Durante la transmisión, Maciel también habló de un plazo en el que, a su juicio, existiría mayor probabilidad de que ocurra un evento sísmico en el sur del país.

«En el sur (de Chile) la ventana está entre 45, 55, 60 días… a contar de la fecha que fue el terremoto de Venezuela», afirmó.

Pese a insistir en su teoría, aclaró que se trata únicamente de una posibilidad y llamó a mantener la preparación frente a cualquier emergencia.

«Vemos una posibilidad, solo posibilidad. Pero esto ya es suficiente para que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes estén listos ante cualquier cosa en nuestro querido Chile, Perú o Argentina. Nosotros seguiremos acá con este trabajo», concluyó.

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