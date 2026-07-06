Naya Fácil da un importante paso y muestra el rostro de su nueva conquista:  Usuarios de redes sociales quedaron sorprendidos

Después de varios días hablando de su nueva etapa sentimental, Naya Fácil decidió dar un paso más y presentó públicamente a quien sería su nueva pareja.

La influencer había contado la semana pasada que estaba comenzando un romance, aunque prefirió mantener la relación alejada de las redes sociales y no revelar mayores detalles sobre el hombre que conquistó su corazón.

Naya Fácil da un importante paso y muestra el rostro de su nueva pareja

Sin embargo, este domingo cambió esa decisión. A través de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía en la que aparece disfrutando de la nieve junto a Aarón, quien la sostiene en brazos en una romántica postal.

La imagen fue compartida mientras la creadora de contenidos disfruta de unos días de descanso en Chillán. Durante el viaje ha estado acompañada por un grupo de amigos y, según ella misma había adelantado, también por su actual pareja.

Antes de mostrarlo públicamente, Naya Fácil ya había entregado algunas pistas sobre cómo estaba viviendo este nuevo romance. Eso sí, hasta ahora había evitado revelar el rostro de su acompañante.

En ese contexto, la influencer contó que sus primeras citas la dejaron con una muy buena impresión y destacó algunos gestos que marcaron la diferencia.

«Me llevó flores, me abre la puerta y es un caballero», comentó en sus redes sociales, dejando en evidencia lo feliz que se siente con esta nueva experiencia.

Además, reconoció que volver a involucrarse sentimentalmente le provocaba nervios, aunque también aseguró que estaba dispuesta a abrir nuevamente su corazón y darle otra oportunidad al amor.

Pese a esta primera aparición oficial junto a Aarón, Naya Fácil aún no ha entregado más antecedentes sobre la relación ni ha profundizado en esta nueva etapa personal.

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