Complejo momento en Chilevisión: filtran ola de despidos que afectaría a figuras clave del canal

El escenario al interior de Chilevisión vuelve a estar en el centro de la conversación. Luego de conocerse la renuncia del periodista Jaime Figueroa, durante las últimas horas surgió un nuevo antecedente que apunta a una serie de desvinculaciones dentro de la estación televisiva.

El medio El Filtrador aseguró que Chilevisión habría concretado una ola de despidos que afectó tanto a trabajadores de Machasa como a empleados de Skyl, empresa externa que presta servicios para la señal.

Filtran ola de despidos en Chilevisión

Según el reporte, serían ocho las personas desvinculadas desde Machasa y otras once desde Skyl. Las salidas afectarían a distintas áreas del canal e incluirían cargos como directores de televisión, productores y personal de tramoya.

Entre los nombres mencionados aparece Nallip Elfar. De acuerdo con el citado medio, el productor operativo trabajó durante ocho años en el Festival de Viña del Mar. Cuando el certamen estuvo bajo la administración de Chilevisión.

Además, participó en diversos proyectos de la señal, entre ellos Primer Plano, matinales, realities, programas de talento, Yingo y Pasapalabra.

El Filtrador también sostiene que Ricardo González figura entre los trabajadores que habrían dejado la estación. A esa información se suma la supuesta finalización del contrato entre Chilevisión y la creadora de contenidos Fran Maira, quien actualmente participa en Fiebre de Baile.

Hasta ahora, Chilevisión no ha emitido un comunicado sobre estas presuntas desvinculaciones. Tampoco ha confirmado ni desmentido el eventual término del vínculo contractual con la influencer.

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