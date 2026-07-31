Tras rumores con Álvaro Ballero, supuesta nueva pareja lanzó tajante aclaración en redes sociales: «Me parece importante…»

Esta semana, Álvaro Ballero volvió a estar en el centro de la atención luego de que surgieran versiones sobre un posible nuevo romance. Tras su comentada salida del reality Volverías con tu ex? 2, el influencer compartió en redes sociales publicaciones con un tono romántico que rápidamente despertaron especulaciones.

Las miradas apuntaron hacia la médico veterinaria y creadora de contenidos Valentina Schnitze, con quien habría sido relacionada en los últimos días.

No obstante, durante una edición de Plan Perfecto, Eduardo de la Iglesia bajó el perfil a los rumores. Según explicó, la relación aún estaría en una etapa muy inicial. “Oficialmente, han salido dos veces. No están pololeando”. señaló.

El periodista agregó que el tema sería delicado para el entorno del ex chico reality: “Es un tema bien sensible para la familia. Me dijeron que han salido dos veces, no es más que eso”.

La respuesta de Valentina Schnitze

En medio de la repercusión, Valentina Schnitze decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram. Sin mencionar directamente a Ballero, aclaró que nunca ha conversado con medios de comunicación sobre su vida sentimental.

“No he hablado con ningún periodista ni he entregado las declaraciones que se me atribuyeron. Por eso, me parece importante decirlo directamente”, comentó.

Luego explicó por qué ha optado por mantener ese ámbito lejos de la exposición pública.

“Mi vida personal es justamente eso: personal. Es una parte de mi vida que pertenece a mí y sobre la cual siempre he elegido decidir qué compartir y qué no”, continuó.

La influencer también señaló que comprende el interés que pueden generar este tipo de situaciones, especialmente cuando involucran a figuras conocidas.

“Entiendo que pueda existir interés, curiosidad, especialmente cuando se trata de personas conocidas. Lo entiendo y lo respeto, pero creo que cada persona tiene derecho a construir su felicidad como mejor le parezca y a decidir qué parte de esa felicidad quiere compartir con los demás y cuál prefiere cuidar en privado”.

Para cerrar su mensaje, hizo una petición directa a quienes han difundido información sobre el tema. “Lo único que sí quiero aclarar es que nunca he hablado con la prensa sobre este tema, por lo que agradezco que no se me atribuyan declaraciones que jamás hice”, sentenció.

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