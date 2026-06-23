Cony Capelli contra participante de Fiebre de Baile: «Traidora. Traicionera. Más lo que me hueviaste a mí…»

La noticia de la semana en Fiebre de Baile sin duda fue la renuncia de Faloon Larraguibel. La bailarina se ausentó del programa en los últimos capítulos, tras una lesión que no le permitió bailar.

Eso sí, durante estos días apareció el rumor de que finalmente se confirmaría su renuncia del programa, para firmar un contrato en el reality de Mega, «Volverías con tu ex? 2«, y reencontrarse con Rai Cerda.

Supuestamente, acorde a información de La Hora, Faloon llegaría al reality por la suma de 30 millones de pesos semanales.

Cony Capelli contra participante de Fiebre de Baile

Una de las que opinó al respecto, fue Cony Capelli, quien conversó con el periodista Francisco Ruiz de Gamboa, y tomó con humor la situación, puesto que ella también renunció en su momento: «Traidora. Traicionera. Más lo que me hueviaste a mí porque yo renuncié. Y ahí te tengo yendo para el otro lado, traidora».

Hablando más en serio, comentó la situación de Faloon: «Uno de repente se tienta con sumas grandes de dinero. Pero igual puedes quedar mal con un canal si haces cosas así, entonces no hay que quemarse».

«Esa es la clave del éxito: ser bienvenido en todos los canales«, cerró la ex Fiebre de Baile.

Incluso, después volvió a tomarse la situación con humor, y aseguró que Faloon da tanto contenido que incluso podría llegar a Fiebre de Canto.

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