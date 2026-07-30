«Tengo miedo»: Ex rostro de Chilevisión lanzó enigmático mensaje en redes y fue hospitalizado tras sufrir crisis

Momentos de gran preocupación viven los seguidores de Diego Pánico, quien reveló que debió ser internado en un recinto asistencial luego de sufrir una crisis nerviosa, situación que ocurrió tras la cancelación de una actividad que había organizado en Concepción.

El influencer, recordado además por su paso por Fiebre de Baile, había convocado a sus seguidores a una reunión en el Mall del Centro de Concepción. La idea era compartir con ellos y regalar dinero entre los asistentes.

Sin embargo, el encuentro finalmente no se llevó a cabo después de que el centro comercial le enviara un correo electrónico solicitando suspender la actividad y advirtiendo que, si seguía adelante con la convocatoria, podrían iniciar acciones legales.

En Chile, las actividades que proyectan reunir a más de 3 mil personas requieren autorización de la Delegación Presidencial Regional y deben cumplir diversas exigencias de seguridad antes de realizarse.

Diego Pánico explicó por qué canceló el evento

A través de sus redes sociales, el influencer apareció visiblemente afectado y entre lágrimas para contar lo ocurrido.

«Mall del Centro me acaba de escribir a mi correo de trabajo. Que me van a demandar porque trabajadores se quejaron porque se podía salir de control la junta. Me da mucha pena porque son unos inconscientes».

Según explicó, muchas personas ya tenían previsto viajar desde distintos puntos de la Región del Biobío para participar en la actividad, por lo que la suspensión le generó una profunda frustración.

Horas después, Diego Pánico volvió a publicar registros. Esta vez desde la Clínica del Sur, donde contó que sufrió una fuerte crisis de pánico y que permanecía bajo evaluación médica.

«Me da mucha penita que exista gente tan indolente, esto no es un show. Estoy a la espera de unos exámenes (…) me da pena que me discriminen, ahora me dieron un calmante», señaló el influencer.

La advertencia del centro comercial

En el correo enviado al influencer, la administración del Mall del Centro explicó que el recinto no contaba con las condiciones para recibir una convocatoria de esas características. Por ello le pidió no realizar la actividad.

Además, advirtió que, si el evento se concretaba, adoptaría las medidas legales correspondientes. Esto con el fin de resguardar la seguridad tanto de los trabajadores como de los visitantes.

Este episodio ocurre pocas semanas después de otro complejo momento para Diego Pánico. El influencer permaneció internado en la Unidad de Tratamientos Intensivos debido a una trombosis que incluso lo mantuvo en riesgo vital durante varios días.

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