Paula Rivas visitó Radio Corazón y adelantó detalles de su nuevo disco: «Hay un público que te espera»

Paula Rivas fue la invitada más reciente de La Mañana de la Corazón, instancia en la que conversó sobre el presente de su carrera, el lanzamiento de su nuevo sencillo Todito quiero y el trabajo que hay detrás de Victoria, el álbum que verá la luz durante los próximos meses.

La artista contó que esta nueva etapa busca transmitir una energía más optimista y empoderada. «Traigo música nueva, una canción que se llama Todito quiero, que está bien fiestera, es bien alegre y habla de decirle a un hombre que te encanta», explicó.

En esa misma línea, destacó que las historias que hoy quiere contar son distintas a las de sus primeros trabajos. «También uno puede tomar la iniciativa cuando alguien te gusta de verdad e ir y decirle», afirmó. Además, agregó que «las canciones ya no hablan tanto del desamor y del sufrir, sino que de atreverse».

Paula Rivas reveló detalles de su próximo álbum

Durante la conversación, Paula Rivas también reveló que Todito quiero forma parte de Victoria, un disco que ya terminó de grabar y que se estrenará de manera gradual.

«Esta canción es parte de un álbum que se llama Victoria, que ya está listo porque voy a ir lanzando singles de a poquito estos meses», comentó.

La cantante recordó que la composición de este tema fue especialmente rápida e inspirada. «En media hora grabé como cuatro notas de voz que eran como la estrofa… y en media hora escribí la letra», relató. Para ella, hay canciones que simplemente aparecen en el momento indicado. «Hay canciones que están ahí y que tienen que ser y vienen no más, y uno tiene que también ahí dejarse llevar un poquito», sostuvo.

Además, confirmó que el proyecto contará con diez canciones. «El disco trae 10 canciones que ya están todas grabadas», adelantó.

La entrevista también sirvió para hacer un balance de su trayectoria. Este 2026, Paula Rivas celebra 16 años de carrera y aseguró sentirse orgullosa del camino recorrido.

«Este año ya estoy celebrando 16 años de carrera, bien contenta porque uno empieza a hacer repaso de todo lo que te ha pasado y lo que hemos logrado», expresó. Junto con agradecer el cariño del público, confesó que, aunque existen momentos de dudas, siempre encuentra motivos para seguir adelante. «Soy agradecida de la vida, me han pasado cosas preciosas. Hay momentos en los que uno se cuestiona muchas cosas… pero hay un público que te espera y de eso aprovecho de enamorarme, de reencantarme y seguir adelante», concluyó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google