Neme aparece repentinamente en la TV argentina y deja en shock a los entrevistadores con una pregunta: así reaccionaron

José Antonio Neme volvió a llamar la atención al otro lado de la cordillera. Luego de declarar en Mucho Gusto su admiración por Argentina y expresar su deseo de que la selección liderada por Lionel Messi se quede con el Mundial 2026, el periodista ahora apareció en la televisión trasandina.

Durante esta semana, el conductor aseguró que no comparte las críticas hacia el país vecino y defendió su cultura. «Yo no sé por qué hay una ‘argentinofobia’… como que todo el mundo (dice) ‘no, que pierdan’. Qué son picados, juegan bien, son competitivos, es un país entretenido», comentó en pantalla.

Luego profundizó en su reflexión: «Se han bancado a cuanto ladrón les ha pasado por encima en la política. Ese país merece que lo distingan».

Sus palabras rápidamente se viralizaron en Argentina, donde cientos de usuarios reaccionaron con mensajes de cariño y agradecimiento. De hecho, Neme viajó hasta Nueva York junto a su madre para presenciar la final de la Copa del Mundo.

José Antonio Neme sorprendió en la televisión argentina

En medio de su estadía en Estados Unidos, el periodista apareció inesperadamente en Por el mundo mundial, programa de Telefé conducido por Marley.

Apenas comenzó la conversación, Neme aprovechó la instancia para hacer una consulta con humor.

«¿Me das el permiso de hacerte una pregunta? Esto es desde un chileno admirador y seguidor de la cultura artística», le dijo al conductor.

Acto seguido, lanzó una pregunta que provocó risas: «¿Qué pasó por la cabeza de Florencia Peña? ¿Cómo mata al papá de Messi en el mundial de Messi?».

Marley respondió entre risas y salió en defensa de la actriz. «Te pido disculpas, ella pensó que ya lo habían dicho todos y que a ella le estaban diciendo de las últimas. Entonces tiró, como diciendo: ‘ya saben todos lo que pasó’… un drama que se amplió demasiado, pero bueno, ya pasó», explicó el conductor argentino.

MARLEY ESTABA EN VIVO Y UN CONDUCTOR CHILENO LE PREGUNTÓ POR LOS DICHOS DE FLORENCIA PEÑA SOBRE EL PAPÁ DE MESSI. pic.twitter.com/ovIDLRKO7i — Real Time (@RealTimeRating) July 19, 2026

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