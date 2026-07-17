Primer Corte contó cómo pasó de soñar en Ovalle a liderar un movimiento en Chile: cantaron en vivo y sorprendieron

En el marco de Puro Tumbado al Corazón, la sección musical especial de Radio Corazón por la visita de Grupo Frontera a Chile, la banda Primer Corte protagonizó una sesión en vivo en los estudios de la emisora y conversó sobre el crecimiento de los corridos tumbados en nuestro país.

Los músicos, oriundos de Ovalle, destacaron el camino que han recorrido desde sus inicios y cómo el género ha logrado consolidarse en la escena nacional.

El gran anuncio de Primer Corte

«Estamos superfelices… venimos de Ovalle y nada, cumpliendo un sueño en verdad; contento de todo lo que está pasando en esto del movimiento de los corridos aquí en Chile», señalaron.

Además, aseguraron que el estilo ya encontró un espacio propio en Chile. «Empezamos soñando y hoy en día ya hay un movimiento consolidado, hay nuevos artistas acá, así que superfelices en verdad», afirmaron.

Durante la conversación también explicaron que su sello ha sido adaptar los corridos a la realidad chilena. «Tratamos de mezclarlo con nuestro estilo, urbanizarlo y chilenizarlo también, con todo el respeto a nuestros hermanos mexicanos, ponerle palabras chilenas para que los cabros se sientan identificados», comentaron.

Finalmente, Primer Corte aprovechó la instancia para adelantar sus próximos proyectos. El grupo confirmó que pronto lanzará su nuevo álbum, «Abriendo caminos», e invitó a sus seguidores a estar atentos. Además, anunciaron que el próximo 13 de septiembre volverán a presentarse en el Gran Rancherazo y prometieron que «se vienen muchos temas de puro corazón para ustedes».

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