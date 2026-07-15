Festival Pulso Naranja reprograma su fecha en Monticello por el sistema frontal: revisa cuándo será

Abastible reprogramó la presentación de Pulso Naranja, que estaba prevista para este fin de semana en Gran Arena Monticello, debido al sistema frontal que afectará a distintas zonas del país.

Según detalló la organización, el evento se realizará finalmente el domingo 2 de agosto, a las 16:00 horas, en el mismo recinto.

Por frente de mal tiempo: festival Pulso Naranja se reprograma

La organización tomó esta decisión de manera preventiva para resguardar la seguridad y el bienestar del público, los artistas y todo el equipo que forma parte de la producción. Esto debido a las condiciones meteorológicas pronosticadas para los próximos días.

Abastible también confirmó que las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha. Por este motivo, las personas que asistirán al evento no tendrán que realizar ningún trámite adicional.

Por otra parte, las personas que no puedan asistir el 2 de agosto tendrán la posibilidad de solicitar la devolución de su dinero a través de Ticketmaster. Plataforma donde también se encuentra disponible la información sobre el proceso de reembolso.

La organización indicó que espera reencontrarse con el público en la nueva fecha para continuar con esta gira musical, que reúne a artistas nacionales y busca llevar espectáculos a distintas regiones del país.

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