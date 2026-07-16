Los Charros de Luchito y Rafael anuncian serie biográfica con inteligencia artificial: «Vamos a mostrar de todo»

Los Charros de Luchito y Rafael están listos para abrir las puertas de su historia. En conversación con Radio Corazón, la reconocida banda ranchera adelantó los detalles de su nueva serie biográfica, un proyecto que combinará escenas de ficción, inteligencia artificial y experiencias reales para repasar las más de dos décadas de trayectoria que han construido sobre los escenarios.

Según explicaron, la producción no solo mostrará los momentos de gloria, sino también las dificultades que enfrentaron para consolidarse como uno de los grupos más importantes del género en Chile.

«Esto es una serie de ficción inspirada en Los Charros de Luchito y Rafael… tiene mucho de realidad. Hay cosas bonitas, cosas que no son tan agradables como la vida misma. Vamos a mostrar de todo, situaciones que hemos vivido en estos 22 años», señalaron.

Los Charros de Luchito y Rafael llevarán sus 22 años de historia a una serie creada con IA

La inteligencia artificial tendrá un papel clave en la producción, especialmente para recrear escenarios y secuencias que habrían sido difíciles de realizar de otra manera.

«Es una serie híbrida mezclada la realidad con IA… nos hizo más bonitos y más delgados», bromearon entre risas, antes de agregar que «hay cosas que no puedes hacer de repente en una locación y se logran con la ayuda de la IA».

Sin embargo, reconocen que revivir ciertos episodios no fue fácil. «Duele ver esas escenas… volver a recordar. Hay cosas muy tristes, no solamente es pura música, hay cosas que la gente no tiene claro», confesaron.

Durante la entrevista también reflexionaron sobre el camino recorrido en estos 22 años. Recordaron los sacrificios de los primeros tiempos y valoraron el respaldo que han recibido de sus seguidores y familias.

«Cuesta sembrar, pero así se logran también la cosecha… felices más por la gente que nos ha apoyado en estos 22 años y sobre todo nuestra familia».

Además, adelantaron que la serie incluirá episodios inéditos, como presentaciones canceladas y accidentes ocurridos durante una gira por Argentina, historias que incluso ellos conocerán por completo cuando vean el resultado final.

Respecto al presente de la música ranchera, los músicos aseguraron que el género mantiene plena vigencia y celebraron la aparición de nuevas agrupaciones.

«La música ranchera nunca se va a acabar. Nosotros nacimos escuchándola y vamos a morir escuchándola. Las nuevas generaciones, bien por ellos que tengan su estilo, el sol sale para todos».

El estreno del primer capítulo está fijado para el 30 de julio y será publicado de forma gratuita en YouTube, como un regalo para todos los seguidores que los han acompañado a lo largo de su carrera. Además, la banda continuará recorriendo el país con una intensa agenda de presentaciones en vivo.

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