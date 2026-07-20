Durante una reciente edición del podcast «Noche de pirañas», Catalina Pulido habló sin filtros sobre el distanciamiento que mantiene con Fran García-Huidobro. La actriz reveló que el quiebre entre ambas se produjo por un episodio tras el fallecimiento de su hijo.

Al abordar el tema, Pulido dejó en claro que existe una sola razón que explica el fin de la amistad. «Tengo un solo problema con ella. Se lo he dicho 835 millones de veces, pero se lo voy a volver a repetir«, afirmó al comenzar su relato.

Luego, explicó qué fue lo que más la afectó. «A mí me molestó y me dolió profundamente la falta de humanidad, de empatía, de gentileza y de educación cuando falleció mi hijo», expresó.

La actriz también recordó que García-Huidobro conocía a su hijo desde pequeño, por lo que esperaba al menos una muestra de apoyo. «Que no tuvieras ni siquiera un segundo para decir ‘lo siento por ella’, porque tú lo conociste de guagua, a mí la verdad me afectó», sostuvo.

Catalina Pulido comparó la reacción de Fran García-Huidobro con la de Adriana Barrientos

En medio de su descargo, Catalina Pulido sorprendió al asegurar que Adriana Barrientos, con quien ha tenido diferencias públicas durante años, reaccionó con mucha más empatía en ese difícil momento.

«Fue más decente que tú. Ella, me ha tirado mierda durante años, en ese minuto fue muy gentil y tuvo palabras de buena educación y de una persona decente para mí. ¿Y tú? Te hiciste la hue…», lanzó.

Finalmente, la panelista recordó el momento en que sintió la relación totalmente quebrada. Según contó, todo ocurrió durante un programa de televisión, mientras comentaban el caso del exfutbolista Jorge «Mago» Valdivia.

«Estaban hablando sobre lo del Mago Valdivia. Y Dani Aránguiz, muy amablemente, dice: ‘Fran, pero hay cosas peores en la vida como lo que le acaba de pasar a Cata Pulido. Eso no se lo deseo a nadie’. Y ella dice: ‘Sí, sí, ya. Bueno, sigamos entonces'», relató Pulido, asegurando que esa respuesta terminó por marcar el fin definitivo de su amistad con la animadora.

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