Latife Soto rompió el silencio tras fallar su predicción del Mundial y explicó qué ocurrió

El triunfo de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. La selección europea se quedó con el título tras imponerse por 1-0 en el tiempo extra, un resultado que sorprendió a muchos y dejó en evidencia varias predicciones que no se cumplieron.

Una de las voces que volvió al centro de la conversación fue la de Latife Soto. La tarotista había asegurado en distintas oportunidades que Portugal sería el campeón del certamen junto a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, la selección lusa quedó eliminada antes de la final.

Pese a ello, antes del duelo decisivo cambió su pronóstico durante su participación en La Hora de Jugar de Mega. En esa ocasión apostó por un triunfo argentino y afirmó: «A bailar tango felices, che, boludo. De nuevo se llevan la copa», comentario que sorprendió al conductor Chapu Puelles.

Finalmente, España terminó levantando el trofeo y las redes sociales se llenaron de críticas por la equivocación de la denominada «brujita».

La explicación de Latife Soto

Tras la final, Latife Soto realizó una transmisión en vivo para responder a quienes cuestionaron sus predicciones. Allí aseguró que los mensajes que recibió la llevaron a una interpretación equivocada.

Según explicó, en sus visiones aparecía una camiseta roja, por lo que terminó confundiendo a Portugal con España.

Además, sostuvo que Cristiano Ronaldo habría tenido un supuesto vínculo con una élite y que, al haberse «retirado», comprendió por qué el delantero afirmó que se iría con «la conciencia tranquila».

Respecto al camino que veía para Argentina durante el torneo, indicó que las cartas le mostraban una serie de triunfos consecutivos, aunque eso no terminó traduciéndose en el título.

«Nosotros no somos nada ante la programación holográfica que existe. ¿Me entienden?», expresó durante la transmisión.

La tarotista incluso fue más allá y entregó una nueva teoría sobre el futuro del fútbol mundial. «Este jovencito (Lamine Yamal), a sus 19 años, es el elegido por la elite para ganar todos los torneos, para ser el ídolo del mundo en el fútbol. Eso es. Él ahora tiene el trono que tuvo Messi», aseguró.

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