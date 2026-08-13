Una experiencia para viajar a India sin salir de Santiago: gastronomía, danza y un desafío de picante

Rishtedar celebrará el Día de la Independencia de India este sábado 15 de agosto con una jornada especial en sus cuatro sucursales de Santiago, que combinará gastronomía, cultura y tradiciones del país asiático.

La actividad se realizará durante toda la jornada en los locales de Vitacura, Providencia, La Reina y La Dehesa. Los visitantes podrán disfrutar de platos tradicionales preparados con recetas auténticas, además de presentaciones de danza típica que llenarán de color y energía los restaurantes.

Día de la Independencia de India: Rishtedar prepara una celebración con sabores, danza y tradición

Como parte de la celebración, todos los comensales recibirán un postre típico de cortesía, pensado como un gesto de hospitalidad y agradecimiento a quienes se sumen a esta especial conmemoración.

En la sucursal de Vitacura, ubicada en Vitacura 5461, estará disponible el reconocido buffet durante el almuerzo y la cena, desde $29.990 por persona. En tanto, los locales de Providencia, en Holanda 160; La Reina, en Príncipe de Gales 6500; y La Dehesa, en El Rodeo 12850, locales 74 y 75, funcionarán con su carta habitual.

La celebración tendrá como antesala la gran final del Mirchi Challenge, que se realizará este viernes 14 de agosto. Se trata de una competencia gratuita de comida picante que pondrá a prueba a los finalistas que lograron superar las distintas etapas clasificatorias.

El ganador de esta última instancia recibirá gift cards, premios especiales y un descuento vitalicio en Rishtedar, convirtiéndose en el gran campeón del desafío de picante.

La invitación está abierta tanto para chilenos como para extranjeros que quieran conocer parte de la cultura india a través de sus sabores, música y tradiciones, en una experiencia que busca trasladar el espíritu de este país hasta Santiago.

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