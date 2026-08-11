¡Golpe para Sergio Rojas! Se confirma dura medida contra el periodista

Pamela Díaz decidió responder públicamente a los cuestionamientos que Sergio Rojas ha realizado en los últimos días y confirmó que evalúa acciones legales en contra del periodista.

La conductora de «Hay que decirlo» abordó el tema durante los primeros minutos de la edición de este lunes. Esto ocurrió luego de una serie de comentarios de Rojas relacionados con la salida de Gissella Gallardo del programa de Canal 13.

En medio de sus intervenciones, el periodista utilizó distintos calificativos para referirse a Pamela Díaz. Entre ellos, la trató de «analfabeta» y «gorreada», además de lanzar otras críticas en su contra.

Frente a esta situación, «La Fiera» aseguró que los dichos forman parte de un escenario que se ha extendido durante años y que ahora decidió tomar medidas.

«Fui muy denostada, ninguneada, humillada. Hay un personaje que yo no voy a nombrar, pero que seguramente ya nos vamos a encontrar, y que trabaja en Zona Latina», señaló.

Poco después, Pamela Díaz confirmó que recurrirá a la justicia para abordar la situación.

«Siento que hay un hostigamiento. Vamos a tomar algunas acciones legales. Esperé como tres años para poder hacer esto como corresponde», afirmó.

La conductora también rechazó las acusaciones sobre su forma de desenvolverse y cuestionó directamente los dichos que se han realizado sobre ella.

«Yo en general no ando por la vida amenazando a la gente, ni riéndome, ni soy matona, ni hago mis trabajos como él dice», sostuvo.

Luego, lanzó otra crítica contra el periodista: «Es capaz de mentir, mentir y mentir».

Pamela Díaz asegura tener registros de los dichos

Durante su intervención, Pamela Díaz también se refirió a los distintos calificativos que, según afirmó, Sergio Rojas le ha dedicado durante los últimos años.

«Yo nunca hablo por hablar y cuando digo una cosa, por lo general se cumple. Yo sé muy bien lo que soy. Nunca he trabajado en ninguna otra cosa más que lo que están viendo. Nunca he hecho un casting sabanal para llegar a ganar mi puesto. Y me ha ido tan bien que hay mucha gente que me envidia», manifestó.

Posteriormente, detalló algunos de los insultos que asegura haber recibido y afirmó que cuenta con registros de ellos.

«Me ha dicho que soy analfabeta, que soy tonta, que soy estúpida, que soy miles de cosas. Hasta me ha dicho que soy un asco de persona, que soy una asquerosa», lanzó Pamela Díaz.

Según explicó, lleva tiempo recopilando estos antecedentes.

«Todas estas cosas las tengo anotadas, porque llevo dos años y medio donde me ha maltratado y yo no he dicho absolutamente nada», agregó.

Finalmente, la animadora reveló que ya conversó con abogados y dejó en claro que no contempla una disculpa pública como salida al conflicto.

«Esto es sin llorar», sentenció.

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