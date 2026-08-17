Influencer española lleva pocas semanas en Chile y quedó impactada con particular costumbre de los supermercados: «Qué barbaridad»

Abril Onate, influencer española que se instaló recientemente en Chile, sorprendió a sus seguidores al revelar uno de los detalles que más le han llamado la atención desde su llegada al país.

La creadora de contenido decidió compartir un registro en sus cuentas de TikTok e Instagram para mostrar su experiencia recorriendo distintos supermercados nacionales.

Según explicó, tomó la decisión de vivir en Chile porque este era el país donde concentraba la mayor cantidad de seguidores. Y, durante sus primeras semanas, hubo algo que rápidamente captó su atención: el orden de los productos.

«Una de las cosas que más me ha sorprendido de los supermercados de Chile es lo ordenados que son, pero es que es en todos los supers», comentó.

En el video, Abril mostró diferentes pasillos y góndolas. Mientras avanzaba por el supermercado, destacó la manera en que los productos estaban distribuidos y ordenados.

«Mirad qué barbaridad, o sea, las bolsas por colores, todo. Y mirad las Oreos, es que es una pasada. Además, todo el rato los trabajadores están ordenándolo. Es una pasada», señaló la española.

La particular reacción de la influencer

La experiencia incluso llevó a Onate a compartir una reflexión sobre su propia relación con el orden. La influencer confesó que también siente la necesidad de acomodar los productos cuando encuentra alguno fuera de lugar.

«Da un placer visual que cuando veo algo que no está en su sitio lo pongo… me encanta», escribió junto a la publicación.

El comentario rápidamente generó reacciones entre los usuarios chilenos, quienes aseguraron sentirse identificados con la situación.

«Somos todos teas»; «Chile país TEA ajjajajajajajja»; «Juraba que eso era normal»; «Cuando llevo cosas en el carro y decido no llevarlas me devuelvo hasta donde las saqué para dejarlas en su lugar xd es la cultura muchos lo hacemos por que nos da pena darle más trabajo a los reponedores»; «algunos disfrutamos el paseo al súper, es relajante y entretenido»; «Es que somos el mejor país de chile»; «Yo no trabajo en un supermercado y siempre que veo algo fuera de lugar lo ordeno», fueron algunos de los comentarios que recibió el registro.

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