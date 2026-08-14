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¿A qué hora empieza a llover con fuerza en Santiago? El inesperado cambio en el pronóstico de Michelle Adam para este fin de semana

La meteoróloga advirtió que la Región Metropolitana recibirá una importante cantidad de agua este fin de semana, pero la hora del pulso más intenso sufrió un retraso clave.

14 Ago, 2026. 15:10 hrs

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