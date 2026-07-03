Exdirector de Buenos Días a Todos revela la decisión que, a su juicio, TVN jamás debió tomar tras la tragedia de Juan Fernández

Mauricio Correa volvió a referirse a una de las etapas más dolorosas en la historia de TVN. Durante una conversación con Patricia Maldonado en el programa Frente a frente, emitido por YouTube, el histórico director de Buenos días a todos reflexionó sobre las decisiones que tomó el canal después de la tragedia aérea de Juan Fernández en 2011, donde fallecieron Felipe Camiroaga y otras 20 personas.

En la entrevista, Correa reconoció que con el paso de los años llegó a una conclusión que antes no había considerado: el emblemático matinal no debió seguir al aire tras la pérdida de parte importante de su equipo.

“Yo creo que el programa Buenos días a todos debió haber terminado. El nombre había que dejarlo en un marco, en un lugar donde se viera mucho dentro del canal, pero el programa debió haber parado”, sostuvo.

Mauricio Correa reflexiona sobre el impacto que dejó la tragedia de 2011

El periodista explicó que esta reflexión surgió tiempo después de los hechos y no en medio del impacto inicial que provocó la tragedia.

“Después todos somos generales. Esto yo lo pensé después de un año, seis meses, ocho meses; antes de eso no”, comentó.

Además, agregó que: “Nunca nosotros debimos haber vuelto a hacer el programa el día lunes. Ese día el canal tendría que haber cerrado en la mañana y transmitir películas. Eso durante seis meses, un año, y quizás otra gente volver a hacer un matinal, pero no la misma que estábamos”.

Durante la conversación, Patricia Maldonado también le preguntó cuántos años compartió labores con Felipe Camiroaga. Correa recordó la extensa relación profesional que construyeron desde sus primeros años en televisión.

“Yo con Felipe trabajé 25 años, empezamos juntos en el canal 11”, respondió. Más adelante, la cantante destacó el impacto que tuvo el accidente en todo el país y le consultó cómo fue posible continuar después de una pérdida de esa magnitud. La respuesta de Correa fue inmediata. “No te levantas”, afirmó.

“Ese año (2011) el programa lideró en sintonía, cosa que a nosotros nos daba lo mismo, y al año siguiente la gente nos siguió acompañando, pero lideramos con menos sintonía. Al año siguiente ya no había caso, no había resultado, y por razones obvias”, explicó.

“No te puedes levantar a hacer lo mismo, te tienes que reinventar en otra cosa dentro de la tele, porque hacer lo mismo después de eso no se puede. Yo sé que no y el tiempo lo ha demostrado”, concluyó.

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