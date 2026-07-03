Tras salida de reality, Paula Pavic y Camilo Huerta sorprenden con gran anuncio: «Hablábamos mucho de…»

El romance entre Paula Pavic y Camilo Huerta no terminó cuando se apagaron las cámaras de Vecinos al Límite. Tras abandonar el reality de Canal 13, la pareja decidió seguir apostando por su relación y ya dio un importante paso en su vida juntos.

En conversación con LUN, la empresaria contó que ambos atraviesan un gran momento. «Increíble. Cuando estábamos adentro hablábamos mucho de lo que queríamos hacer afuera, de que queríamos hacer cosas juntos y estar solos fuera», afirmó.

Ese deseo no tardó en hacerse realidad. Pavic reveló que actualmente comparte hogar con el ex chico Yingo mientras organiza su regreso a Estados Unidos.

«Los primeros días me fui con mi mamá y después llegaron los niños así que al final nos fuimos a un departamento hasta que nos vayamos a Estados Unidos con los niños y Camilo está con nosotros. Estamos viviendo juntos tal como adentro del reality», confesó al medio mencionado anteriormente.

Según explicó, la convivencia surgió de manera natural luego del intenso vínculo que construyeron durante el programa.

«Siento que estuvimos tan pegados adentro que como salir y no vernos era como que sentíamos que nos haríamos demasiada falta. Esto es como una extensión: llegando a nuestra vida normal, pero juntos, haciendo todo juntos», agregó la empresaria.

Camilo Huerta ya conoció a los hijos de Paula Pavic

En medio de la entrevista, Pavic también relató cómo fue el primer encuentro entre Camilo Huerta y sus hijos. Este ocurrió apenas dejaron el encierro.

«Cuando salimos del reality varios nos fuimos a un hotel porque salimos muy tarde. Entonces, los niños estaban en la casa del papá, y al día siguiente me tenía que juntar con ellos y también había un asado con algunos del reality», recordó.

Además, agregó que: «Camilo me fue a dejar para ir a buscarlos. Obviamente quería estar con mis hijos, pero también quería estar en el asado, así que pregunté si podía ir con mis hijos y Camilo nos pasó a buscar y nos fuimos todos al asado. Entonces mis hijos estuvieron con Camilo, conmigo y con varios más del reality».

«Estoy aprovechando los días que me quedan acá en Chile para estar con Camilo lo que más pueda y empezar a ver qué es lo que vamos a hacer», cerró.

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