Luto en el mundo del espectáculo: Muere histórico integrante de Locomía a sus 58 años

La escena musical está de luto tras confirmarse la muerte de Manuel Arjona, uno de los fundadores de Locomía, emblemática agrupación española que alcanzó fama internacional durante las décadas de los 80 y 90.

El artista falleció a los 58 años en su domicilio en Viladecans, en Barcelona, según informó el País. Hasta ahora, no se han entregado detalles oficiales sobre la causa de su muerte.

De acuerdo con su circulo cercano, durante sus últimos días estuvo dedicado a una de sus grandes pasiones: la pintura. Sobre sus últimas horas, relataron al medio citado que: «Estuvo pintando (…) se acostó y ya no se levantó».

Un fundador del fenómeno Locomía

Manuel Arjona fue parte del grupo que dio origen a Locomía junto a Luis Font, Xavi Font y Gard Passchier. Desde sus inicios, la banda revolucionó la escena pop con una propuesta que mezclaba música, llamativos vestuarios, enormes abanicos y coreografías que se convirtieron en su sello característico.

Con canciones como «Locomía» y «Rumba, Sambo, Mambo», el grupo logró consolidarse como uno de los fenómenos musicales más recordados de aquella época y dejó una marca en la historia del pop español.

La muerte de Arjona se suma a la de otros integrantes históricos de la agrupación. En años anteriores también fallecieron Santos Blanco, Fran Romero y Francesc Picas.

Tras conocerse la noticia, Luis Font utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de despedida.

«Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones», escribió el músico en homenaje a quien fue su compañero y amigo.

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