Camilo Huerta entre los imputados de investigación por presunto tráfico de drogas: esto se sabe

Una investigación por presunto tráfico de drogas vinculada al funcionamiento de dispensarios de marihuana medicinal tiene entre sus imputados al chico reality Camilo Huerta.

El caso fue revelado este jueves por Reportajes Teletrece y contempla la indagatoria de eventuales delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

La investigación comenzó en 2024 y está a cargo de la Fiscalía Regional de Aysén, junto al OS-7 de Carabineros. Durante este jueves 13 de agosto, las autoridades realizaron un amplio operativo que incluyó órdenes de entrada y registro en más de 40 domicilios de nueve regiones del país, desde Antofagasta hasta Aysén.

La investigación que involucra a Camilo Huerta

De acuerdo con los antecedentes entregados por T13, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que una estructura habría utilizado la figura de los dispensarios medicinales para dar una apariencia de legalidad a la comercialización de marihuana.

La organización habría operado mediante sucursales, distribución y un modelo empresarial. Según la investigación, las ganancias obtenidas superarían los $8 mil millones.

Para reunir antecedentes, los equipos policiales realizaron seguimientos, compras controladas y análisis de sustancias. También utilizaron agentes encubiertos y concretaron diversas incautaciones.

En el caso de Camilo Huerta, la indagatoria apunta a un growshop y a una oficina ubicada en calle Alonso de Córdova, en Las Condes. Estos lugares estarían vinculados a la comercialización mediante locales propios o franquicias.

Actualmente, Huerta se encuentra en Miami, Estados Unidos. Según informó T13, los investigadores esperarían su regreso a Chile para concretar su eventual detención. Si no retorna al país, la Fiscalía podría solicitar una alerta roja de Interpol.

Cabe recordar que años atrás Camilo Huerta también fue investigado por una causa relacionada con microtráfico, de la que posteriormente fue absuelto. En ese entonces, el chico reality defendió su versión de los hechos y aseguró: «Yo nunca vendí, nunca trafiqué, no planté, tampoco portaba marihuana».

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