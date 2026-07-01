Joe Vasconcellos celebrará los 30 años de «Mágico» con un concierto en Club Chocolate: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

Hace tres décadas, «Mágico» comenzó a sonar en las radios chilenas y terminó convirtiéndose en la canción que cambió para siempre la carrera de Joe Vasconcellos. Ahora, el reconocido músico nacional conmemorará el aniversario de ese histórico éxito con un concierto especial en Club Chocolate, donde repasará uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

Lanzada en agosto de 1996 como el segundo sencillo del álbum «Toque» (1995), la canción logró abrirle las puertas de las radios FM y consolidó a Joe Vasconcellos como uno de los artistas más importantes de la música chilena. Pese a que inicialmente el sello discográfico dudó de su potencial por la fuerte presencia de percusiones y ritmos brasileños, el tema terminó convirtiéndose en un fenómeno de popularidad.

Concierto de Joe Vasconcellos: fecha, lugar y venta de entradas

Joe Vasconcellos se presentará el sábado 15 de agosto en Club Chocolate, en Santiago. Las entradas ya están disponibles a través del sistema Passline.

«Mágico» alcanzó el primer lugar de la programación de Radio Rock & Pop en septiembre de 1996, impulsó las ventas del disco «Toque», que obtuvo Disco de Oro, y abrió el camino para que otras canciones del álbum, como «Huellas», «Sed de gol» y «Las seis», también alcanzaran gran reconocimiento entre el público.

Tres décadas después, el sencillo sigue vigente como uno de los grandes clásicos del rock chileno. Actualmente supera los 57 millones de reproducciones en Spotify, mientras que «Las seis» fue reconocida recientemente por la SCD como la canción chilena más emitida en radios FM durante 2025.

Además del concierto aniversario en Santiago, Joe Vasconcellos ya confirmó nuevas presentaciones para los próximos meses. El artista será parte del festival Fiebre de Cumbia, que se realizará en el Club Hípico de Santiago, y también participará en la Fiesta Criolla del Sporting de Viña del Mar, extendiendo así la celebración de una de las canciones más importantes de su carrera.

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