Revelan nuevo romance de Mauricio Pinilla: tendrían tatuaje de pareja y un detalle dejó en shock a los panelistas

Durante la emisión de este martes de Hay que decirlo, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez sorprendió al revelar un supuesto romance de Mauricio Pinilla.

Según contó en el programa de Canal 13, el ex delantero de La Roja estaría iniciando una relación con la modelo Paula Henríquez, una figura conocida en los concursos de belleza nacionales.

De acuerdo a la información entregada por la periodista, la pareja llevaría cerca de dos semanas de pololeo y habrían dado un importante paso en su relación. Ambos se habrían tatuado un corazón.

En el caso de Henríquez, el diseño incluiría las iniciales «MAU», en referencia al exfutbolista. Por su parte, Pinilla mostró recientemente dos corazones tatuados en su piel. Uno de ellos llevaba la palabra «MAU», mientras que el otro aparecía cubierto con un sticker, ocultando el nombre.

Las pistas que alimentaron los rumores sobre una nueva relación de Mauricio Pinilla

En los últimos días, Mauricio Pinilla había despertado especulaciones tras publicar románticas imágenes junto a una mujer cuya identidad no era conocida públicamente. Esas publicaciones, sumadas a los tatuajes y otros registros compartidos en redes sociales, reforzaron las versiones sobre el romance.

Cecilia Gutiérrez además comentó que Paula Henríquez ya había pasado por el estudio de Hay que decirlo, donde participó en distintos desfiles de moda organizados por Nelson Beltrán, más conocido como «el Colombiano».

Henríquez, de 30 años, ha construido una carrera en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza. Entre sus principales títulos destacan Miss Universo Santiago 2019, Miss Ultra Universe 2021 y Miss Grand Chile 2023.

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