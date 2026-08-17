«Eso podría agravar la pena…»: Cecilia Gutiérrez destapa dato que podría complicar a Ivette Vergara tras ser detenida por conducir a más de 150 km/h

Nuevos antecedentes se conocieron luego de la detención de Ivette Vergara, quien fue sorprendida presuntamente conduciendo a 160 kilómetros por hora por la Costanera Norte, en la comuna de Vitacura.

De acuerdo con lo informado por la periodista Cecilia Gutiérrez, el procedimiento ocurrió durante la tarde del domingo, cerca de las 18:00 horas. En ese momento, funcionarios de Carabineros realizaban un control en el sector.

Según su relato, los uniformados habrían iniciado un seguimiento controlado al vehículo antes de concretar la detención de la comunicadora.

«Se le hace un seguimiento controlado y un par de kilómetros más adelante la detienen», explicó Cecilia Gutiérrez.

Tras el procedimiento, Carabineros sometió a Ivette Vergara a un alcohotest, que habría dado resultado negativo. Luego, los funcionarios trasladaron a la periodista hasta la 37ª Comisaría de Vitacura.

Vergara deberá pasar este lunes 17 de agosto a control de detención por el delito de conducción temeraria.

El antecedente que podría complicar su situación

En medio de la información sobre el caso, Cecilia Gutiérrez entregó un nuevo dato a través de sus redes sociales. Según explicó, la periodista ya tendría una infracción por exceso de velocidad registrada durante este año.

«Hay un tema que es muy relevante y es un antecedente nuevo. Ella ya tiene una multa este año por conducir a exceso de velocidad, entonces eso podría agravar la pena que ella tenga ahora por este delito que ahora se conoce como conducción temeraria», sostuvo.

La comunicadora también entregó información sobre el vehículo involucrado en el procedimiento. De acuerdo con sus antecedentes, el automóvil estaría inscrito a nombre de la propia Ivette Vergara.

«El auto que iba manejando está a nombre de ella, es de ella», agregó Cecilia Gutiérrez.

También puedes leer en Radio Corazón: Exchico reality sorprendió con brutal confesión sobre su adicción a las drogas: «El consumo me hizo perder a mi familia»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google