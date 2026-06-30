Humorista nacional sorprende al revelar que lleva tres años de celibato: «Dejé el copete, el cigarro (…) y el pololeo»

La comediante Piare con P fue una de las invitadas al programa web La alfombra, espacio conducido por Martín Cárcamo a través de YouTube. En la conversación repasó distintos momentos de su carrera, desde su preparación para el Festival de Viña del Mar hasta los cambios personales que marcaron un antes y un después en su vida.

Durante la entrevista, la humorista también abordó el proceso de rehabilitación que enfrentó y cómo su separación la impulsó a replantear varios aspectos de su rutina. En ese contexto, sorprendió al revelar una decisión que ha mantenido por más de tres años.

La inesperada confesión de Piare con P

Todo comenzó cuando Martín Cárcamo le preguntó por su situación sentimental. «¿Estás en pareja o estás soltera? ¿En qué estás?», consultó el animador.

Con humor, Piare respondió: «Soltera. (Hace) tres años, dos meses, dos días…», provocando las risas de los presentes. Luego aclaró que hablaba en serio y explicó: «Tres años y dos meses, más o menos, y (en) celibato voluntario. Tres años».

Tras escucharla, el conductor comentó: «Esta mujer me gusta», y volvió a destacar su respuesta al repetir: «Celibato voluntario…».

Fue entonces cuando la comediante explicó las razones que la llevaron a tomar esa determinación.

«Sí, a mí el pi…, el amor me distraía mucho. Si quería enfocarme, tenía que hacer cambios radicales en mi vida. Dejé el copete, dejé el cigarro, estuve mucho tiempo comiendo sin gluten, que me hizo muy bien para el ánimo, y dejé el pololeo», señaló.

Martín Cárcamo quiso confirmar si hablaba literalmente y le preguntó: «¿Estás hablando en serio? ¿Cero?». Sin dudarlo, Piare respondió: «Cero».

Finalmente, la humorista explicó que esta decisión también nació tras reflexionar sobre sus experiencias amorosas. «Solía caer en la toxicidad en las relaciones. Aprendí a conocerme y hoy en día yo no te voy a andar aceptando migajas», concluyó.

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