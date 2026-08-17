Tragedia sacude al mundo de las series: muere inesperadamente famosa actriz a los 36 años

El mundo de la actuación recibió una triste noticia durante la jornada del domingo. Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en series como “Heroes” y “Nashville”, falleció a los 36 años.

Según informó TMZ, el medio recibió el aviso sobre el deceso de la actriz. Posteriormente, su representación confirmó la noticia a ABC News mediante un comunicado.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, señalaron en la declaración.

En el mismo escrito, sus cercanos destacaron la personalidad y el legado de la intérprete. “Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, agregaron.

La carrera de Hayden Panettiere en televisión y cine

Panettiere comenzó su vínculo con la industria del entretenimiento durante su infancia. Con el paso de los años, consiguió distintos papeles que la llevaron a convertirse en un rostro conocido de la televisión estadounidense.

Uno de sus personajes más recordados fue Claire Bennet en “Heroes”, producción de NBC que marcó un importante momento en su trayectoria.

Más tarde, la actriz asumió el papel de Juliette Barnes en “Nashville”. Su trabajo en la producción incluso le permitió recibir nominaciones a importantes premios de la industria.

La intérprete también tuvo presencia en la pantalla grande. Entre sus trabajos cinematográficos destacan sus apariciones en la franquicia “Scream”, incluyendo las películas “Scream 4” y “Scream VI”.

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