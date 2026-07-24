«El Chino» hablará en vivo por primera vez tras mediático rescate: irá con su pareja y este canal transmitirá la entrevista

Después de seis días desaparecido en el Cajón del Maipo, Manuel Orellana, más conocido como «El Chino», hablará por primera vez en televisión sobre la emergencia que mantuvo en vilo al país.

El protagonista del caso será entrevistado este viernes en ¡Hay que decirlo!, programa de Canal 13, donde estará acompañado por su pareja, Génesis. En la conversación entregará su versión de los hechos y repasará los momentos que vivió durante los días en que permaneció aislado en la cordillera.

Durante la entrevista, «El Chino» contará cómo fueron las horas previas a la desaparición, las dificultades que enfrentó mientras permaneció incomunicado y las circunstancias que permitieron encontrar con vida a él, Magdalena Retamal y Martina Núñez.

El caso comenzó durante la madrugada del 16 de julio, cuando los tres llegaron al Cajón del Maipo tras reunirse en una discoteca de Peñalolén. Poco después, un intenso sistema frontal complicó el acceso a la zona cordillerana y dio origen a un amplio operativo de búsqueda.

¿A qué hora será la entrevista de «El Chino»?

Finalmente, el 22 de julio, los equipos de rescate los ubicaron al interior del refugio Termas Valle de Colina. Lugar que contaba con alimentos, abrigo y las condiciones necesarias para resguardarse durante varios días.

En el espacio televisivo, «El Chino» relatará cómo enfrentó esos días de incertidumbre, qué ocurrió durante la desaparición y cómo vivió el rescate que puso fin a una intensa búsqueda seguida por todo el país.

La entrevista se emitirá este viernes 24 de julio, a partir de las 17:00 horas, por las pantallas de Canal 13 y sus plataformas digitales.

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