«Estaba muy enojada porque…»: Hermana de Martina reveló el reclamo que le hizo tras ser rescatada en Cajón del Maipo

La tarde de este jueves se conocieron nuevos antecedentes sobre el rescate de Martina Núñez Hermosilla, Magdalena Retamal Pelz y Manuel «Chino» Orellana, quienes permanecieron varios días aislados en el Cajón del Maipo antes de ser encontrados con vida.

En esta oportunidad fue Betzabé, hermana de Martina, quien entregó su testimonio y reveló cómo fue el reencuentro con la joven tras el operativo. En conversación con Contigo en la Mañana, aseguró que el mayor daño que dejaron esos días de aislamiento fue el impacto psicológico.

Hermana de Martina rompe el silencio

«Lo más difícil fue el deterioro mental. Estaban angustiadas y pensaban que no iban a sobrevivir, que nadie las iba a ir a buscar», relató.

La mujer también recordó una conversación que la marcó profundamente después del rescate. Según contó, Martina le confesó que durante los días que permaneció incomunicada sintió desesperación.

«Me decía: ‘Yo estaba muy enojada contigo porque tú no me rescatabas’. Y yo le respondía: ‘Hubieses sabido todo lo que hice'», expresó Betzabé, visiblemente emocionada.

Además, explicó que apenas perdió contacto con su hermana decidió acudir a la Policía de Investigaciones (PDI) para presentar una denuncia. Paralelamente, comenzó a recopilar información sobre la ruta que había seguido el grupo con la esperanza de facilitar su ubicación.

Finalmente, señaló que varias personas con amplio conocimiento del sector, entre ellas Pangal Andrade, le indicaron que el hecho de haber encontrado un refugio fue determinante para que Martina, Magdalena y Manuel lograran mantenerse con vida hasta la llegada de los equipos de rescate.

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