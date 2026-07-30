Revuelo total en Canal 13 con regreso de histórico ex rostro de la señal: «Quiero que se quede lo suficiente para embarazarme…»

El más reciente episodio de Vecinos al límite dejó uno de los momentos más inesperados de la temporada. Un histórico rostro de Canal 13 apareció en pantalla para participar de una actividad, aunque minutos más tarde reveló que su presencia no sería pasajera.

Se trata de Gonzalo Egas, recordado por coronarse campeón de La granja, quien llegó al encierro para dirigir una clase de boxeo y enseñar distintas técnicas a los participantes.

Sin embargo, una vez finalizada la actividad, el deportista sorprendió a todos con una noticia que cambió el rumbo del capítulo. Egas anunció que no abandonaría el lugar, ya que desde ese instante pasaba a integrar oficialmente el reality como un competidor más.

Gonzalo Egas regresa a las pantallas de Canal 13

La noticia provocó distintas reacciones entre los participantes. Algunos manifestaron de inmediato su inquietud por el nivel físico y la experiencia del nuevo integrante.

«Nos fuimos a la mier… Este hue… debe ser una máquina, es de alto rendimiento», comentó Cote tras conocer la incorporación.

Pastorino también expresó sus dudas frente al arribo del exganador de La granja. «Este ingreso me parece raro, no me da buena espina. Gonzalo es muy fuerte, con experiencia, duro», afirmó.

En contraste, varias de las participantes se tomaron la llegada de Egas con humor. Carolina quiso saber si el nuevo compañero estaba casado, mientras que Natu lanzó una frase que rápidamente llamó la atención.

«Quiero que se quede lo suficiente para embarazarme, y esta otra semana estoy en ovulación», bromeó entre risas.

Paula tampoco quedó al margen del momento y, en tono de broma, le preguntó a Paz si ya había «sacado el colaless» tras la llegada del nuevo integrante.

Más tarde, durante la convivencia, Gonzalo Egas recordó una de las historias más comentadas de su paso por el reality 1810. El excompetidor relató que, junto a Coca Mendoza y Marcelo Vega, escapó del encierro vestido con ropa de época para asistir a una fiesta, en una época en que el aislamiento de los participantes era una de las principales reglas de este tipo de programas.

Según contó, la aventura terminó saliendo a la luz cuando una fotografía de los tres llegó a los medios de comunicación, dejando al descubierto la inédita escapada.

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