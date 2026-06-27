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¡Nadie se lo esperaba! Seis grandes voces se unen en la obertura de La Gran Noche de la Corazón 2026

Seis reconocidos artistas sorprendieron al público con una inédita presentación conjunta que dio el puntapié inicial a los 15 años de la Gran Noche de la Corazón.

26 Jun, 2026. 20:48 hrs

Y recuerda que La Gran Noche de la Corazón trasciende el recinto. Si no pudiste estar presente, puedes seguir cada show, momento especial y sorpresa a través de nuestras plataformas oficiales. Escucha la transmisión por Radio Corazón en tu dial, ingresa a nuestro sitio web o disfruta del evento en vivo mediante YouTube. ¡No te quedes fuera de la celebración más querida de Chile y acompáñanos desde cualquier rincón del país!

 

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