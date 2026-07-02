Famosa influencer revela detalles inéditos se su antigua relación: descubrió infidelidad por una ETS

Naya Fácil decidió romper el silencio sobre uno de los episodios más difíciles de su vida sentimental. A través de redes sociales, la influencer lanzó un extenso descargo contra su expareja, Sergio Narchi, y explicó por primera vez los motivos que llevaron al término de la relación.

Según relató, durante el romance nunca estuvo con otra persona y aseguró que la infidelidad de su entonces pareja le dejó profundas secuelas emocionales. Además, contó que descubrió lo ocurrido luego de que él le confesara que había contraído una enfermedad de transmisión sexual (ETS).

«Yo cuando estuve con él, cuidé lo de nosotros, jamás me involucré sexualmente con otra persona, jamás. ¿Qué pasó? Esta persona me dejó una inseguridad horrible. Yo no estaría con alguien bi porque son malas personas, nada que ver. Yo no estaría con alguien bi porque él me fue infiel y ¿cómo me enteré? Porque se le pegó una ETS, por eso me enteré», afirmó.

La creadora de contenido también recordó la conversación que, según dijo, marcó un antes y un después en la relación.

«Me llamó un día y me dice ‘Naya, te tengo algo que contar’. ¿Sabes qué? Voy a contar todos los detalles que hace dos años me guardé y que nadie entendía por qué yo tenía tanta rabia, por qué pasaba esto y todo. Porque yo estaba enamorada hasta las patas, que hasta eso perdoné», expresó.

De hecho, reconoció que en ese momento optó por perdonar la infidelidad, pese al daño que le provocó la situación.

En ese contexto, Naya también defendió su historial de salud sexual y respondió a quienes la han cuestionado por su pasado.

«Sí, y yo fui, en su momento… prosti, andaba comiendo a uno y otro, pero nunca me pegué na’. Les diré por qué: bien limpia que era. Dirán muchas cosas de mí, todo, pero jamás en ninguna clínica, Cesfam, pueden decir ‘oye, la Naya tuvo esto y esto'», sostuvo.

Explicó por qué no volvería a tener una relación con una persona bisexual

Durante la transmisión, la influencer profundizó en los comentarios que hizo sobre las personas bisexuales. Aclaró que su postura nace de la experiencia que vivió con su expareja y no de una descalificación hacia esa orientación sexual.

«La cosa es que por qué yo digo que no me voy a meter con alguien bi, porque ya me di cuenta. Estábamos saliendo en serio, ya ni siquiera era hueveo. Él conoció a mi hermana, yo conocí a su familia, todo. Estábamos saliendo en serio. ¿Y qué pasó? Me fue infiel. ¿Y qué pasó? Me lo negaba. Como que me decía ‘no, yo no te soy infiel’ y todo», comentó.

Finalmente, insistió en que nunca se contagió de una ETS y aseguró que cuenta con exámenes que respaldan sus dichos.

«Se le pegó una ETS. ¿Y cómo se le va a pegar una ETS si yo nunca anduve con nadie? Jamás. ¿Qué pasó? Allá me mostró el examen donde indicaba que se había pegado una ETS. ¿Qué pasa? Yo me hago el examen y cuando me lo hago, sale limpio. Y él mejor que nadie lo sabe y yo hasta puedo descargar mi examen de esa fecha», cerró.

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