«Te podría demandar…»: Naya Fácil recibió drástica advertencia tras filtrar polémica conversación

La polémica entre Naya Fácil y la supuesta madre de Angie Jibaja continúa sumando episodios. La situación escaló luego de que la influencer chilena expusiera públicamente los mensajes que recibía de manera constante solicitando dinero.

Tras la difusión de esas conversaciones, la mujer involucrada reaccionó y le envió una advertencia a Naya Fácil, mencionando incluso una eventual acción legal.

Naya Fácil recibió drástica advertencia tras filtrar polémica conversación

El tema se abordó en el programa «Hay que decirlo!«, donde la periodista Ceci Gutiérrez reveló parte de los últimos mensajes que habría recibido la influencer.

Según explicó, Maggie Liza, identificada como la madre de Angie Jibaja, manifestó su molestia por la exposición pública de las conversaciones privadas.

«Si yo fuera mala persona te podría demandar por delatar mi conversación. Me atreví porque confié en ti, pero no tienes por qué divulgarlo», leyó Cecilia Gutiérrez durante el programa.

Además, la panelista aseguró que la mujer incluso le habría entregado a Naya Fácil el número telefónico de Angie Jibaja para que ambas pudieran conversar directamente y aclarar el conflicto.

El origen del conflicto

La situación salió a la luz durante este viernes, cuando Naya Fácil decidió contar en sus redes sociales el incómodo escenario que estaba enfrentando.

Según relató, desde febrero recibe mensajes de una mujer que asegura ser la madre de la exfigura televisiva peruana, solicitándole dinero por distintos motivos.

«Estoy cansada, no la he querido bloquear porque se entiende cuando se le dice a la gente que un no, es no», expresó la influencer en aquella oportunidad.

Incluso, reconoció que no conocía a Angie Jibaja: «Hay una chica que se llama Angie Jibaja, algo así, no la conozco, pero buscándola supe que estuvo en la tele. Su mamá me tiene lleno el WhatsApp de que necesita plata y que su hija no la ayuda«, comentó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google