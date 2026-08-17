Llamó para reconocer su prejuicio contra Radio Corazón y nadie esperaba la rápida respuesta de nuestros auditores: «Mira lo que me enseñó un roto»

Una particular confesión se tomó la sección “La Toca Doble”, luego de que un auditor llamara a Chanchiguagui para reconocer que durante mucho tiempo tuvo un prejuicio con Radio Corazón.

El hombre contó que tenía una idea bastante clara sobre la emisora antes de comenzar a escucharla, pero aseguró que con el tiempo la radio terminó por cambiar completamente su percepción.

“¿Cuál era el prejuicio que tenía usted con la radio? ¿Cómo que somos flaites?”, le preguntó nuestro locutor.

La confesión de auditor que sacó carcajadas en Radio Corazón

“Sí, pero ahora ya soy más open mind”, contestó el hombre en la llamada.

Su respuesta rápidamente generó reacciones entre los auditores, quienes salieron en defensa de “La Número Uno de Chile”. Sin embargo, lejos de tomarse demasiado en serio la situación, varios decidieron seguirle el juego y comenzaron a enviar mensajes imitando distintos estereotipos.

Algunos optaron por sacar su lado más “cuico”, mientras que otros llevaron la broma hacia el extremo contrario.

“Aquí somos terrible vios’”, respondió uno de los auditores en modo de broma.

“A este le vamo’ a rajarle el paño”, lanzó otro.

Pero la situación escaló todavía más cuando algunos auditores se pusieron en modo “club de golf” y comenzaron a imitar al hombre que había realizado la confesión inicial, describiendo a Radio Corazón como si fuera una emisora completamente ajena a sus supuestos gustos.

“Esta radio es como super rota, pero yo la encuentro fantástica”, fue uno de los mensajes.

“Yo encuentro el descueve el programa, aunque unas roterías de canciones las que ponen”, señaló otro.

Y hubo quienes llevaron la caracterización todavía más lejos: “Estoy escuchando la radio corazón aquí en un yate”.

Así, lo que comenzó con la confesión de un auditor sobre el prejuicio que tenía contra la emisora terminó convirtiéndose en una verdadera competencia entre los auditores para demostrar quién podía llevar más lejos la particular imitación.

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