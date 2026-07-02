Le comentan a Gisella Gallardo en vivo que Mauricio Pinilla se encuentra en nueva relación con modelo 12 años menor: esta fue su reacción

El romance entre Mauricio Pinilla y la modelo Paula Henríquez ya es oficial y sigue generando reacciones. Luego de que el exfutbolista compartiera en redes sociales una serie de fotografías junto a su nueva pareja, e incluso mostrara un tatuaje que ambos se habrían realizado para simbolizar su relación, el tema llegó al programa Hay que decirlo de Canal 13.

En el espacio, una de las que fue consultada por esta nueva etapa sentimental del exdelantero fue su exesposa y madre de sus hijos, Gisella Gallardo, quien reaccionó en vivo al conocer la identidad de la modelo.

Gisella Gallardo rompe el silencio sobre la nueva pareja de Mauricio Pinilla

De entrada, la panelista reconoció que tenía otra información sobre la vida amorosa de Pinilla.

“Yo sabía de una mujer rubia que me mostraron y que la tenía incluso de fondo de pantalla hace dos semanas, a menos que se haya teñido el pelo, esta es morena, ¿no?”, comentó.

Fue entonces cuando Cecilia Gutiérrez le aclaró que la pareja de Mauricio Pinilla “es morena y no se ha cambiado el color de su pelo últimamente”.

Tras escuchar la aclaración, Gallardo no dudó en desearle lo mejor a su expareja.

“Es muy bonita. Ojalá sea muy feliz Mauricio, se lo merece. Por respeto a mis niños y el trabajo de Mauricio… Él no trabaja en farándula, está dedicado a otra cosa, lo deportivo. Prefiero mantenerme al margen. Solo le deseo que sea muy feliz porque se lo merece”, expresó.

Más adelante, el conductor Ignacio Gutiérrez quiso profundizar en el tema y le preguntó si evitaba hablar de Pinilla por una razón ética o legal.

“Es por ambas”, respondió la periodista.

Antes de cerrar el tema, Gisella Gallardo dejó en claro que la nueva relación de Mauricio Pinilla no le genera conflicto y reiteró sus buenos deseos para la pareja.

“Me da exactamente lo mismo, me separé el año pasado y nunca más nada y chao, que sea feliz con ella. Ella es muy estupenda. Mientras esté bien y feliz, obviamente mis niños estarán bien y felices”, concluyó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google