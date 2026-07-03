Conmovedora despedida de Pato Torres a Fernando Kliche en vivo: «Tuve la suerte de abrazarlo para decirle adiós»

La muerte de Fernando Kliche sigue generando conmoción en el mundo del espectáculo. Uno de los primeros en confirmar públicamente la noticia fue su gran amigo, y querido locutor de Radio Corazón, quien lo despidió con un sentido mensaje.

Con evidente emoción, Torres anunció el fallecimiento de quien definió como un hermano y compañero de vida.

«Con mucha tristeza estoy comunicando el fallecimiento de mi gran amigo, compañero, hermano de tantas batallas. Se fue Fernando Kliche después de una corta y tremenda enfermedad, se fue. Tuve la suerte de encontrarme con él dos días atrás, para abrazarlo y decirle adiós, amigo», expresó.

El intérprete también recordó los años que compartieron trabajando juntos y la estrecha relación que construyeron con el paso del tiempo.

«Tengo una tristeza enorme, ya que con Fernando fueron años de compañeros de trabajo, amistad, confianza y un amor fraterno enorme».

La emotiva promesa de Pato Torres

En medio de su despedida, Pato Torres reveló que dedicaría la función de teatro a la memoria de Fernando Kliche, recordando que ambos iniciaron juntos ese proyecto.

«Querido Fernando, hoy día te digo, la función que tengo de teatro, que comencé contigo, te la voy a ofrecer a ti. Hoy día es tuya».

Finalmente, cerró su mensaje con unas palabras que emocionaron a los auditores. «Te mando un abrazo enorme, al cielo. Descansa y un día nos vamos a encontrar de nuevo. Te quiero, hermano. Buen viaje».

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