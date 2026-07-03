Confirman la muerte de Fernando Kliche, recordado actor y emblemático galán de las teleseries chilenas

El mundo del espectáculo nacional está de luto. Durante este viernes se confirmó el fallecimiento del actor uruguayo nacionalizado chileno Fernando Kliche, una de las figuras más reconocidas de las teleseries chilenas de las décadas de 1980 y 1990.

La noticia fue dada a conocer por Chileactores a través de un comunicado, donde expresaron: «Con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Fernando Walter Kliche Hermida».

Fernando Kliche nació el 8 de octubre de 1954 en Uruguay. Aunque estudió medicina veterinaria y ejerció esa profesión en Inglaterra, su destino cambió tras llegar a Chile para visitar a su padre, el actor Walter Kliche, quien en ese entonces participaba en la teleserie La Madrastra. Lo que sería una breve escala antes de viajar a España terminó convirtiéndose en una residencia definitiva en el país.

Con el paso de los años, Kliche se transformó en uno de los galanes más populares de la televisión chilena, construyendo una destacada carrera en teleseries y ganándose el cariño del público gracias a sus recordados personajes.

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