Ruidosa Fest 2026 confirma su regreso con Tokischa, Asskha Sumathra, Ana Tijoux y un cartel 100% femenino

Ruidosa Fest confirmó su edición 2026 con un cartel completamente femenino y una programación que volverá a reunir música, cultura, emprendimiento y conversación en el Parque O’Higgins.

El festival, impulsado por la cantante chilena Francisca Valenzuela, se desarrollará durante dos jornadas y promete consolidarse nuevamente como uno de los encuentros más importantes dedicados a visibilizar el talento femenino en la música latinoamericana.

La edición de este año contará con 22 conciertos, dos shows de stand up, seis paneles de conversación, una feria de emprendimientos. También habrá organizaciones sociales, activaciones e instalaciones artísticas y educativas, ofreciendo una experiencia que va mucho más allá de la música en vivo.

Entre las principales artistas confirmadas destacan Tokischa, Pabllo Vittar, Ana Tijoux, Denise Rosenthal, Cancamusa, Camila Moreno, Denisse Malebrán, Karla Melo, Soulfía, Loyaltty, KUINA y Vesta Lugg. Además de Anttonias, Frank’s White Canvas, Rosario Alfonso, Luta Cruz e Ignacia Fernández junto a su banda Decessus. Además, Axé Ladies reunirá por primera vez sobre un mismo escenario a Vivi, Pops, Flaviana y Francini, mientras que el humor estará a cargo de Alison Mandel y Asskha Sumathra.

La programación musical se distribuirá en dos escenarios principales. Mientras que el Teatro La Cúpula albergará los conversatorios con referentes del mundo de la música, la cultura, el emprendimiento y el activismo.

Cómo comprar entradas para Ruidosa Festival 2026

Ruidosa Fest 2026 se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Parque O’Higgins. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 6 de julio, a las 10:00 horas, a través de PuntoTicket.

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