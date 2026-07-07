ROBUST llega a Easy PRO con herramientas pensadas para acompañar a los maestros en cada proyecto

Easy PRO anunció el fortalecimiento de ROBUST, su marca exclusiva de herramientas, con una propuesta orientada a quienes están iniciando o consolidando su camino en el mundo de la construcción, la reparación y el mejoramiento del hogar. La iniciativa busca posicionar a la marca como un aliado confiable para enfrentar proyectos de distinta complejidad, entregando soluciones que acompañen el crecimiento de cada maestro.
Con más de 15 años de presencia en Chile, Argentina y Colombia, ROBUST ha desarrollado un portafolio pensado para responder a las necesidades de quienes buscan herramientas resistentes, fáciles de utilizar y con un desempeño profesional. La marca apuesta por ofrecer una alternativa competitiva frente a referentes del mercado, destacando especialmente por su equilibrio entre calidad y precio.
ROBUST busca convertirse en el aliado de quienes trabajan en construcción y reparación
Dentro de su catálogo, ROBUST reúne categorías que permiten abordar proyectos de principio a fin. Entre ellas destacan las cajas y gabinetes para organización, herramientas inalámbricas, herramientas manuales, brocas y accesorios, además de hidrolavadoras, ofreciendo soluciones para distintos tipos de trabajos.
La propuesta de la marca apunta a entregar confianza desde el primer uso. Su objetivo es que cada herramienta responda cuando más se necesita, permitiendo que los usuarios trabajen con seguridad y puedan asumir nuevos desafíos sin preocuparse por el rendimiento de sus equipos.
La idea es democratizar el acceso a herramientas de calidad profesional, acercando productos durables y confiables a quienes buscan crecer en su oficio. De esta manera, ROBUST se presenta como un verdadero partner para el maestro, acompañándolo en cada etapa de su desarrollo y ayudándolo a concretar sus proyectos con resultados consistentes.
Con este impulso, ROBUST reafirma su compromiso de ofrecer herramientas que cumplen lo que prometen y que se transforman en un apoyo para quienes necesitan equipos preparados para el trabajo diario. Así, Easy PRO continúa fortaleciendo su ecosistema con una propuesta que busca responder a las exigencias de los profesionales de hoy y de quienes aspiran a convertirse en uno.
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