María José Quintanilla se sumó al show de Los Vásquez y desató la ovación del público: así reaccionó el Movistar La cantante apareció como invitada especial durante la presentación del dúo y juntos interpretaron dos de las canciones más queridas por el público. 27 Jun, 2026. 01:06 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Alanys Lagos protagonizó uno de los momentos más tiernos de la noche junto a su hermana Julieta La gran sorpresa de Rumpy en la Gran Noche de la Corazón: confirmó libro de El Chacotero Sentimental DJ Rocka tenía una sorpresa guardada: así fue el inesperado encuentro que hizo estallar al Movistar Arena Santaferia sorprende en la Gran Noche de la Corazón 2026 y anuncia su primer concierto en un estadio Alanys Lagos protagonizó uno de los momentos más tiernos de la noche junto a su hermana Julieta La gran sorpresa de Rumpy en la Gran Noche de la Corazón: confirmó libro de El Chacotero Sentimental Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado