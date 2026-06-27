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María José Quintanilla se sumó al show de Los Vásquez y desató la ovación del público: así reaccionó el Movistar

La cantante apareció como invitada especial durante la presentación del dúo y juntos interpretaron dos de las canciones más queridas por el público.

27 Jun, 2026. 01:06 hrs

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