DJ Rocka tenía una sorpresa guardada: así fue el inesperado encuentro que hizo estallar al Movistar Arena

Uno de los momentos más comentados de la Gran Noche de la Corazón 2026 tuvo como protagonista a DJ Rocka. Cuando el público ya disfrutaba de su enérgico set, el artista sorprendió con un invitado que nadie esperaba.

En plena presentación apareció Amerikan Sound, dando vida a un junte inédito que mezcló la guaracha con la cumbia y transformó el Movistar Arena en una verdadera fiesta.

La combinación de ambos estilos hizo cantar y bailar a los miles de asistentes, quienes respondieron con una ovación a una colaboración que nunca antes se había visto sobre un escenario.

Clásicos de la icónica agrupación como «Haciendo el amor», «Te Amaré» y «De aki pa ya» resonaron el el Movistar Arena. Combinados con los sonidos tribales y guaracheros de «La Calavera».

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