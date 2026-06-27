¡Los sueños se cumplen en La Gran Noche de la Corazón! Ganó el concurso Corazón Callejero y recibió una ovación de película en el Movistar Arena

Los sueños también tienen espacio en la Gran Noche de la Corazón. Así quedó demostrado con la presentación de Kalina Alkalina, quien se subió al escenario del Movistar Arena donde interpretó «Me vas a extrañar» y recibió una ovación de los miles de asistentes.

La cantante vivió una noche muy especial, ya que su historia está estrechamente ligada a Radio Corazón. Fue la gran ganadora de Corazón Callejero, el concurso impulsado por La Número Uno para descubrir nuevas voces, instancia que le permitió mostrar su talento a todo Chile y dar un importante impulso a su carrera.

Ahora, en la celebración de los 15 años de la Gran Noche de la Corazón, Kalina volvió a reencontrarse con el público que la apoyó desde sus inicios, esta vez sobre uno de los escenarios más importantes del país.

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