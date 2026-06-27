La Gran Noche de la Corazón 2026 sigue dejando momentos inolvidables. Esta vez fue el turno de Santaferia, que sorprendió al público del Movistar Arena con un importante anuncio en medio de su presentación.

La agrupación confirmó en exclusiva para Radio Corazón que realizará su primer concierto en un estadio, un hito que marcará su carrera y que servirá para celebrar sus 20 años de trayectoria.

Santaferia anuncia el evento más ambicioso de su carrera

La cita será el próximo 19 de diciembre en el Estadio Santa Laura, donde la banda espera reunir a miles de fanáticos para repasar los grandes éxitos que la han convertido en uno de los máximos referentes de la cumbia chilena.

No es casualidad que la banda haya elegido la Gran Noche de la Corazón para dar a conocer esta información. Radio Corazón ha acompañado el crecimiento de Santaferia desde sus primeros años y se ha transformado en una de las emisoras donde su música tiene mayor presencia.

Así, además de hacer cantar y bailar a miles de personas durante la celebración de los 15 años de la Gran Noche de la Corazón, Santaferia aprovechó el escenario para confirmar el que será, hasta ahora, el espectáculo más importante de su carrera.

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