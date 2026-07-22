¡La Jaula de las Locas extiende su temporada en Chile! Anuncian nuevas funciones tras éxito de público: cómo comprar entradas

El éxito de «La Jaula de las Locas» sigue creciendo en Chile. Luego de una primera semana con funciones completamente llenas en Teatro Estudio 13, la producción anunció una extensión de su temporada para responder a la alta demanda del público.

El aclamado musical, que debutó recientemente en el nuevo recinto de Providencia, se ha convertido en uno de los panoramas teatrales más destacados de la temporada. Esto gracias a una puesta en escena de gran nivel, un destacado elenco y una historia que combina humor, emoción y grandes números musicales.

Nuevas funciones y cómo comprar entradas

Las nuevas presentaciones se realizarán entre el miércoles 22 y el domingo 26 de julio en Teatro Estudio 13, ubicado en Providencia.

Las funciones de miércoles a sábado comenzarán a las 20:00 horas, mientras que el domingo el espectáculo se presentará desde las 18:00 horas.

Las entradas continúan disponibles a través del sistema TicketPro, hasta agotar stock.

Basada en uno de los musicales más exitosos de Broadway, «La Jaula de las Locas» aborda con humor y sensibilidad temas como la diversidad, la inclusión, el amor y la familia, manteniendo intacta la vigencia de un relato que ha emocionado a millones de espectadores en todo el mundo.

Desde su estreno en Chile, el montaje ha recibido una positiva respuesta del público, que ha destacado tanto el trabajo del elenco como la calidad de la producción. Consolidando cada función como una verdadera celebración sobre el escenario.

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