Nadie esperaba la confesión de Raimundo Sobre Faloon: admitió cuánto pago por su contenido hot y cuál fue su reacción

El último capítulo de Volverías con tu ex? 2 dejó una de las confesiones más comentadas. Todo ocurrió durante una actividad inspirada en las plataformas de contenido para adultos, encabezada por Yamila Reyna y Daniel Valenzuela.

En medio de la dinámica, el animador preguntó si alguno de los participantes había pagado alguna vez por suscribirse a una cuenta de este tipo. Fue ahí cuando Raimundo Cerda decidió contar su experiencia.

La inesperada confesión de Raimundo Cerda sobre Faloon Larraguibel

«Me voy a sincerar con algo… Luis nombró a Faloon, que se abrió una cuenta hace unos meses, que ella explicó televisivamente que fue porque se había quedado sola y tenía que llevar la comida a la casa», comentó.

Acto seguido, el chico reality sorprendió al revelar cuánto dinero gastó para acceder al contenido de Faloon Larraguibel.

«Yo también pagué la suscripción para ver, y pagué como 100 lucas», confesó.

Su confesión generó sorpresa entre los demás participantes. Sin embargo, Raimundo aseguró que no encontró nada distinto a lo que esperaba.

«Me metí y era todo lo que ella me había dicho, son las mismas fotos que tenía en su Instagram, no me encontré con ninguna sorpresa», confesó.

Es importante mencionar que la producción ya confirmó a Faloon Larraguibel, quien deberá entrar al encierro en los próximos capítulos.

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