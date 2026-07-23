«El Impostor»: cuándo y cómo comprar entradas para ver la nueva versión musical de «Tartufo» que llega al Teatro San Ginés

Uno de los grandes clásicos del teatro universal vuelve a los escenarios chilenos con una propuesta completamente renovada. «El Impostor», adaptación musical inspirada en «Tartufo» de Molière, llegará al Teatro San Ginés con una puesta en escena que combina música en vivo, humor, crítica social y una estética inspirada en la década de los años 70.

Dirigida por el dramaturgo Luciano Morales y producida por el actor Gustavo Becerra, la obra reinterpreta el clásico francés desde una mirada contemporánea. Trasladando la historia a una época marcada por profundos cambios sociales, nuevas corrientes espirituales y una estética psicodélica que potencia el mensaje de la obra.

Cuándo, dónde y cómo comprar entradas

«El Impostor» se presentará los días 23, 24, 25, 30 y 31 de julio, además del 1 de agosto, en el Teatro San Ginés, ubicado en Mallinkrodt 112, Providencia.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

La obra mantiene el espíritu satírico de Molière, pero lo adapta a los tiempos actuales mediante una propuesta dinámica que mezcla teatro y música en vivo. A través del humor y la ironía, el montaje invita a reflexionar sobre temas que siguen plenamente vigentes. Como la hipocresía, la manipulación, la falsa moral y la facilidad con que ciertos personajes logran convencer a quienes buscan respuestas.

La producción propone una experiencia llena de ritmo, color y crítica social. De esta manera transforma la comedia en una herramienta para cuestionar la importancia del pensamiento crítico frente a quienes aseguran tener todas las respuestas.

El montaje reúne a un amplio elenco integrado por Rodrigo Meza, Alejandra Vega, Cristián Gajardo. Además de Marcia del Canto, Fabián Araya, Ámbar Villalobos, Gonzalo Rojas, Ruby Rojas, Sebastián Navéas y Nelson Muñoz.

Con una duración de 90 minutos y recomendada para mayores de 12 años, «El Impostor» se perfila como uno de los estrenos teatrales más destacados de la temporada. Ofreciendo una versión fresca, entretenida y musical de una obra que, más de 400 años después de su creación, continúa plenamente vigente.

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